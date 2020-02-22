Дамаск, , 18:53 — REGNUM В Сирии официально открыли трассу М-5, связывающую Дамаск и Алеппо, для гражданского пользования. Об этом 22 февраля сообщил министр транспорта страны Али Хамуд.

«Официально открыт маршрут Дамаск — Алеппо для движения, трасса сдана на службу гражданам», — цитирует главу ведомства агентство SANA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате военной операции правительственные войска Сирии полностью восстановили контроль над всей международной автотрассой М-5 Дамаск — Алеппо. Однако, два турецких наблюдательных поста блокировали проезд по автодороге. Под предлогом безопасности проезд был запрещен на участке длинной около 1 км.

Напомним, дорога М-5 связывает север и юг Сирии. Ранее многие участки трассы простреливались боевиками, и местные жители боялись пользоваться дорогой.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция блокирует стратегически важную трассу Дамаск — Алеппо