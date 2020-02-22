Челябинск, , 18:32 — REGNUM Администрация Челябинска оплатит похороны 17-летнего подростка, который был убит в ночь на 22 февраля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Такой шаг вызван тем, что юноша был под опекой. Родителей у него нет. Также в мэрии выразили соболезнования близким и семье погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, молодой человек погиб, защищая свою подругу. Один из напавших на девушку хулиганов ударил его ножом в сердце. Им оказался 27-летний гражданин, который сейчас задержан полицией.

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