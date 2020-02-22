Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге вновь объявлено штормовое предупреждение, ожидается штормовой ветер, начался подъем уровня воды. Дамба в Финском заливе закрыта, судоходство остановлено.

Мост на дамбе в Петербурге Dambaspb.ru

В петербургском регионе во второй половине дня 22 февраля началось усиление юго-западного и западного ветра, создающего угрозу нагонного наводнения. Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром 23 февраля в прибрежных районах скорость ветра может достичь 25−28 м/с, высота волны в восточной части Финского залива составит 2,5−3,5 м. Тем самым возникла угроза подъема уровня воды в устье Невы выше критических значений (более +161 см).

В связи с этим было принято решение о закрытии водопропускных отверстий Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру было остановлено в 16:00 мск. Как ожидается, закрытие дамбы продлится до утра, однако может быть продлено.

Движение автомобилей по участку КАД на КЗС продолжается в штатном режиме, однако дирекция КЗС призывает водителей соблюдать скоростной режим, учитывать действие сильного бокового ветра и возможного образования наледи на проезжей части.

Тем временем Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило петербуржцев и остей города о том, что 23 февраля ожидается усиление юго-западного, западного до 28 м/с. «Будьте внимательны и осторожны!», — просят спасатели.

Напомним, предыдущий раз дамба закрывалась 17−18 февраля. Шторм в те дни привел к подтоплениям в Курортном районе Петербурга и уничтожил благоустройство пляжа в Лисьем Носу.

Читайте ранее в этом сюжете: Шторм разнёс пляж в Лисьем Носу под Петербургом