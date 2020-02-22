Рига, , 18:03 — REGNUM Бюро внутренних расследований (IDB) при Министерстве внутренних дел Латвии заявило о недостаточном контроле со стороны ведомства для профилактики правонарушений со стороны сотрудников, пишет портал nra.lv.

В докладе Бюро внутренних расследований предоставленном Комиссии Сейма по внутренним делам и обороне сказано, что за прошлый год IDB начало 219 досудебных процессов уголовного расследования. 45 из них связаны с насилием, 30 — взятки и столько же преступления связанные незаконны присвоением собственности. По словам руководителя Бюро Валтерса Мурниекса преступления становятся изощрённее и требуют большего времени для расследования. За этот период в 45 случаях было арестовано личное имущество. А также 41 объект недвижимости на сумму 1.2 млн евро, 215 000 евро, 32 транспортных средства оценённых в 78 000.

По мнению Бюро МВД почти ничего не сделало для усиления контроля в области закупок и в механизме принятия решений о них. Кроме того, существует и нарастает проблема утечки секретной информации. Из 62 открытых уголовных процессов против 76 должностных лиц в 85% случаев это сотрудники Государственной полиции, а сами преступления связаны с незаконными действиями в отношении собственности, превышение служебных полномочий, насилии и взятки.

IDB расследует дела против сотрудников государственной и муниципальной полиции и других ведомств в системе МВД, кроме сотрудников Государственной полиции безопасности и спец служб.