Абу-Даби, , 17:50 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выявлено два новых случая заболевания коронавирусом COVID-2019. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, сообщает 22 февраля эмиратское министерство здравоохранения и профилактики.

По данным представителей министерства, оба зараженных, прибывших из Ирана, являются членами одной семьи.

Таким образом, число заболевших новым типом коронавируса в ОАЭ превысило 10 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что в ОАЭ зафиксирован девятый случай заражения коронавирусом.

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