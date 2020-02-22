Москва, , 17:24 — REGNUM Более 20 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 22 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 17:23 мск в аэропорту «Домодедово» были задержаны семь рейсов, ещё шесть отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса; в аэропорту «Внуково» задержан пять рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

19 февраля в Гидрометцентре России сообщили, что аномально тёплая для февраля погода сохранится на большей части территории РФ по меньше мере до начала следующей недели.