Пекин, , 16:58 — REGNUM В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что данный факт свидетельствует о том, что инкубационный период может продолжаться более двух недель с момента заражения.

Власти страны в связи с этим рекомендовали жителям и туристам, находящимся в районах неподалеку от Уханя, самоизолироваться в целях снижения вероятности заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 22 февраля, число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 109 и достигло 2345 человек. Число инфицированных граждан в стране увеличилось примерно на 0,5 тыс. и составило 75 891 человек. За сутки из больниц были выписаны 2393 выздоровевших. Общее число выздоровевших превысило 20,6 тыс. человек.

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