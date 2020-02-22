Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 16:03 — REGNUM Граждане Украины, эвакуированные из Китая и находящиеся в обсервации в Новых Санжарах, полностью здоровы. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль во время брифинга в Киеве.

По его словам, результаты утреннего медобследования пациентов «являются позитивными».

Коваль добавил, что анализ крови, который отправят в лабораторию Киева, также будут брать у эвакуированных 22 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга сообщил, что силовики «взяли в кольцо» санаторий с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из КНР, в посёлке Новые Санжары в Полтавской области.