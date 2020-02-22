Великий Новгород, , 15:59 — REGNUM В Великом Новгорода состоялся масштабный Урок мужества, который в рамках проекта «Новгородская правда» провели для старшеклассников поисковики отряда «Находка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на урок пришли около 650 ребят со всех школ и гимназий областного центра.

Этот урок стал завершающим и самым масштабным из блока встреч поисковиков со школьниками, посвящённых Дню защитника Отечества. Поисковики рассказали школьникам о тех бойцах, останки которых удалось поднять и идентифицировать.

«Мы — поисковики, это те люди, которые сейчас ближе всего к войне. Потому что судьба поисковика переплетается с судьбой того солдата, которого она нашёл. Мы заново читаем историю войны, записанную солдатской кровью. Вчера мне вдруг позвонила женщина и сказала, что она правнучка Ивана Новикова. Иван Данилович Новиков пролежал на дне озера Вельё 77 лет. Его подняли. Задумайтесь на секунду, какова вероятность найти человека на дне озера и вернуть его родным. А он вернулся», — отметил руководитель поискового отряда «Находка» Александр Морзунов.

В мероприятии также принял участие малолетний узник лагеря смерти для военнопленных «Попово болото» Владимир Грачёв. Он вспомнил, как 22 июня 1941 года он вместе с братом гостил у бабушки и дедушки в Демянском районе, как в деревню пришли немцы, как его семью привезли в лагерь смерти, как там всех морили голодом, как потом везли через Рамушевский коридор.

«Героический подвиг красноармейцев стоит у меня перед глазами до сих пор. Я помню, как через нашу деревню отступала 25 гвардейская кавалерийская дивизия, которая переходила от Демянска в сторону Холма. В деревне немецкие бомбардировщики настигли дивизию на открытом месте. Наши понесли тогда очень большие потери», — отметил Владимир Грачев.

Отметим, что проект предусматривает не только теоретические уроки, но и практику: поисковики планируют привезти ребят в лес и показать, как проходят поисковые работы.

Как сообщили ИА REGNUM в экспедиции «Долина», подъем останков погибших красноармейцев 23-й стрелковой дивизии со дна озера Вельё проводился в июне 2019 года отрядом «Находка» совместно с водолазами дайвинг-клуба «Аквилон». В годы Великой Отечественной войны часть сегодняшней территории водоёма была сушей, затопленной в 1950-е годы после строительства плотины. Поисковые работы велись на глубине от 2,5 до 6 метров. На дне были видны противогазы, сапёрные лопатки, эмалированные кружки и другие предметы солдатской амуниции. В слое ила поисковики обнаружили костные останки советских солдат. В ходе этой экспедиции удалось найти 19 погибших красноармейцев. Имя одного удалось установить сразу по найденному медальону — сержант Борис Константинович Лебедев из Ярославской области.

Добавим, что в Вахте Памяти 2019 года на территории 12 районов Новгородской области приняли участие около 2300 поисковиков в составе 152 отрядов из России и стран СНГ. Были найдены и перезахоронены останки 2349 погибших бойцов и командиров РККА. Останки 15 погибших советских воинов были переданы родственникам из других регионов России и стран для захоронения на Родине. С останками солдат были найдены 174 документа и артефакта, позволяющих установить личности погибших. Установлены имена 95 военнослужащих, экспертиза остальных находок продолжается.