Париж, , 15:58 — REGNUM Реактор №1 французской АЭС «Фессенхайм», которая является старейшей в стране, отключён энергетической корпорацией EDF. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба компании.

Первый энергоблок окончательно отключён от национальной энергосети, началась операция по охлаждению первичного контура, после чего реактор будет открыт и оттуда извлекут топливо.

АЭС «Фессенхайм» расположена в одноимённой коммуне на северо-востоке страны и была введена в эксплуатацию в 1977 году. Она состоит из двух энергоблоков по 900 МВт каждый. Второй реактор запланировано остановить в конце июня 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сокращении производства атомной энергии в стране на 50%. До 2035 года запланировано выведение из эксплуатации 14 АЭС.

Взамен во Франции запланировано увеличить количество ветровых турбин в море.

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