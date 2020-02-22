Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 15:58 — REGNUM Образцы для проведения лабораторных исследований, которые ранее были взяты у находящихся на карантине по коронавирусу граждан будут отправлены в столицу Украины для исследований. Об этом 22 февраля на брифинге возле медицинского учреждения в Новых Санжарах, где на карантине находятся эвакуированные из КНР граждане, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает информационное агентство «Укринформ».

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины напомнил, что 21 января Китай передал открытый код РНК коронавируса и два «ведущих» украинских института начали разрабатывать тесты на коронавиус, которые по его словам на сегодняшний день готовы.

Он отметил также, что раз в три дня у всех, кто находится на карантине в Новых Санжарах будет осуществляться забор материала для дальнейшего исследования на коронавирус в лаборатории столицы Украины. В том числе забор материала для исследования будет производиться у людей из сектора охраны и у людей, которые обеспечивают «остальные вопросы». По мере готовности будет предоставляться информация о результатах исследования.

Напомним, также секретарь СНБО Украины заявил о том, что в толпе протестующих в Новых Санжарах против расселения эвакуированных из Китая граждан были «профессиональные подстрекатели», которыми займутся СБУ и МВД Украины. Также он заявил, что ситуация в Новых Санжарах вполне контролируемая. Отметим, что 22 февраля утром у всех, кто находится на карантине в Новых Санжарах, был осуществлен забор материала для исследования на коронавирус.