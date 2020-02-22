Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 15:06 — REGNUM В толпе протестующих против расселения эвакуированных из Китая граждан в медицинском учреждении в Новых Санжарах были профессиональные подстрекатели. Об этом 22 февраля на брифинге возле медицинского учреждения в Новых Санжарах, где на карантине находятся эвакуированные из КНР граждане, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает информационное агентство «Укринформ».

"В том, что здесь происходило, участвовали люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекают, а потом исчезают», — заявил Данилов.

Он также отметил, что служба безопасности Украины и министерство внутренних дел осведомлены о ком идет речь и «отработают» эту ситуацию. Он отметил, что есть профессиональные подстрекатели в отношении которых он заявил, что это «вирусологи» в спортивных костюмах.

Глава СНБО также отметил, что ситуация в населенном пункте Новые Санжары полностью контролируемая.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава СНБО отправился в Новые Санжары для того, чтоб ознакомиться с ситуацией вокруг размещенных на карантин граждан, ранее эвакуированных из КНР.