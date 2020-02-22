Пекин, , 14:33 — REGNUM Определение «близкого контакта» с больным изменили власти Китая в связи с результатами новых исследований коронавируса COVID-2019. Об этом 22 февраля сообщила научный сотрудник чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань в эфире Центрального телевидения Китая.

В определение были включены люди, контактировавшие с больным за два дня до проявления у него первых признаков заболевания коронавирусом.

Как пояснила Сян Ницзюань, болезнь заразна уже за два дня до того, как у больных появляются симптомы заболевания. До сих пор считалось, что заболеть могут лишь те, кто контактировал с заболевших с начала проявления первых признаков заболевания, однако исследования показали, что это не так.

Теперь в определение «близкого контакта» будут включены и люди, контактировавшие с заболевшим за два дня до проявления первых симптомов заболевания коронавирусом. Над такими людьми также будет установлено медицинское наблюдение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по состоянию на 22 февраля число жертв коронавируса в КНР достигло 2345 человек. Число выздоровевших превысило 20,6 тыс. человек.

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