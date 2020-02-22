Баку, , 13:33 — REGNUM О важности кибербезопасности для Азербайджана заявили представители власти республики на пресс-конференции, предшествующей второй международной неделе кибербазопасности. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Пресс-секретарь министерства транспорта, связи и высоких технологий Гюнель Гезалова сообщила, что страна разрабатывает собственную стратегию по кибербезопасности, реализация положений которой поможет предотвратить риски связанные с кибербезопасностью. Она также сообщила, что в индексе Global Cyber Security Азербайджан занимает 55-е место среди 194 стран и улучшила свой индекс кибербезопасности за прошедший период.

Заведующий отделом министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов в свою очередь отвечая на вопросы журналистов сообщил, что стратегия по кибернетической безопасности разрабатывается в соответствии с планом работы кабинета министров страны. «После принятия этого документа предполагается принять вытекающие из него нормативные акты. В этом направлении также ведется работа», — отметил он.

Напомним, со 2-го по 6-е марта в столице Азербайджана запланировано проведение второй международной недели кибербезопасности.