Тегеран, , 12:55 — REGNUM Общее число заболевших коронавирусом COVID-2019 достигло 28 человек в Иране. Об этом 22 февраля сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По данным представителя минздрава, в Иране было диагностировано ещё десять случаев заражения коронавирусом. Общее количество заражённых достигло 28 человек.

На сегодняшний день от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Иране умерло два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти случаях заражения коронавирусом в Иране.

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