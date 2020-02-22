Тегеран, 22 февраля 2020, 12:55 — REGNUM Общее число заболевших коронавирусом COVID-2019 достигло 28 человек в Иране. Об этом 22 февраля сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
По данным представителя минздрава, в Иране было диагностировано ещё десять случаев заражения коронавирусом. Общее количество заражённых достигло 28 человек.
На сегодняшний день от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Иране умерло два человека.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти случаях заражения коронавирусом в Иране.
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