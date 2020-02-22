Ереван, , 12:28 — REGNUM Уголовное дело из-за призывов к терактам, последовавших от троих пользователей социальных сетей возбудила служба национальной безопасности Армении, сообщает 21 февраля Sputnik Армения со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года трое реальных или фейковых пользователей социальных сетей совершали действия, унижающие национальное достоинство, выступали с призывами к террору, призывали к насильственным действиям по отношению к бывшей и нынешней власти, общественным деятелям и социальным группам.

Подозреваемые оскорбительно высказывались об армянском языке, армии Армении, публиковали карикатуры в отношении первого и второго президентов Армении.

В данный момент продолжаются соседственные мероприятия по выявлению подозреваемых.