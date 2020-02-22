Редвуд-Сити, США, , 11:37 — REGNUM В 2019 году Electronic Arts отменила разработку спин-оффа игры Star Wars: Battlefront. Об этом 21 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

Игра носила кодовое имя «Викинг». Она должна была выйти осенью 2020 года, но из-за ряда финансовых проблем и разногласий внутри студии её отменили.

Напомним, Star Wars: Battlefront — это франшиза экшен-игр по вселенной «Звёздных войн». Первый проект серии вышел в 2004 году.

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