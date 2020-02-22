Сеул, , 11:51 — REGNUM Ещё 87 случаев заражения коронавирусом было диагностировано в Южной Корее. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Общее число заражённых коронавирусом COVID-2019 составило на данный момент 433 человека.

Отметим, что, по состоянию на 16:00 по местному времени 21 февраля в стране насчитывалось 204 человека, заражённых коронавирусом. В этот же день был зафиксирован второй случай гибели пациента от коронавируса в Южной Корее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Южной Корее скончалась 54-летняя женщина.

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