Ташкент, , 11:50 — REGNUM В текущем году в столице Узбекистана планируют проложить восемнадцать тысяч погонных метров водопровода, обеспечив доступ к центральному водоснабжению почти 7000 жителей Ташкента, сообщается 21 февраля пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился 21 февраля с проектами строительства социальных объектов в столице Узбекистана.

Так, на территории махаллей «Мажнунтол», «Бектемир», «Олтин топган», «Бинокор», по улицам Хусайна Бойкаро и Зироат Бектемирского района планируют проложить порядка 18 000 погонных метров водопровода и обеспечить центральным водоснабжением около 6800 жителей столицы республики. Таким образом планируют выйти на стопроцентный уровень обеспечения жителей Ташкента питьевой водой.

На 200 тысяч кубических метров в сутки также планируют увеличить мощности водоочистных сооружений «Бозсу» и Салар. Также в текущем году президент поручил обновить 697 лифтов в столице республики.

«В ходе благоустройства территорий при многоквартирных домах планируется построить 100 детских площадок, 2 автостоянки, выполнить бетонирование 100 тысяч кубометров тротуаров, отремонтировать 10 тысяч погонных метров ирригационных систем. На это из местного бюджета будет выделено 20,8 миллиарда сумов», — сообщается в пресс-службе.

В Ташкенте также планируют развить программу системы уличного освещения, обновления хозяйственной техники столицы Узбекистана, а также планируется отремонтировать 1,047 тысяч квадратных метров дорог.

Планируется строительство детских садов в нескольких районах Узбекистана — Бектемирском, Алмазарском, Шайхантахурском и Яшнабадском, строительство школ в Бектемирском и Яшнабадском районах, многопрофильной клиники в Сергелийском районе, семейных клиник в Чиланзарском и Яшнабадском айонах, а также — культурных центров в Сергелийском и Алмазарском районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ташкенте в целях расчистки площади под застройку т. н. элитным жильем была вырублена роща, которая была посажена в 1960-х годах первым секретарем Центрального комитета коммунистической партии Узбекистана Шарафом Рашидовым.