Бербанк, США, , 11:15 — REGNUM В сети появилась запись геймплея Doom Eternal в режиме «Master Level». Ролик был опубликован на YouTube-канале IGN 21 февраля.

Режим «Master Level» открывается после полного прохождения Doom Eternal. В нём увеличивается количество врагов, а особенно-могущественные противники могут появиться в самом начале игры.

Напомним, релиз Doom Eternal состоится 20 марта 2020 года. Сюжетно, она станет прямым продолжением игры Doom 2016 года.

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