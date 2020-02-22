Бербанк, США, 22 февраля 2020, 11:15 — REGNUM В сети появилась запись геймплея Doom Eternal в режиме «Master Level». Ролик был опубликован на YouTube-канале IGN 21 февраля.
Режим «Master Level» открывается после полного прохождения Doom Eternal. В нём увеличивается количество врагов, а особенно-могущественные противники могут появиться в самом начале игры.
Напомним, релиз Doom Eternal состоится 20 марта 2020 года. Сюжетно, она станет прямым продолжением игры Doom 2016 года.
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