Москва, , 11:51 — REGNUM Около 11 тысяч человек, приехавших в Россию из Китая, остаются под наблюдением медиков. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в России с 31 декабря были досмотрены около 368 тысяч человек, прибывших из Китая. Из них у 115 человек были обнаружены признаки инфекционного заболевания. В каждом случае был проведён полный комплекс мер для недопущения распространения болезни и осложнения эпидемиологической обстановки.

С 1 февраля в России действует лишь один терминал в московском аэропорту «Шереметьево», который принимает рейсы из КНР. В терминале организовано лабораторное исследование всех прибывающих из Китая в Россию, анкетирование и передача под наблюдение по месту жительства. Под контролем медиков на настоящий момент остаются 11 063 человека.

Всего в субъектах РФ на 21 февраля специалистами Роспотребнадзора было проведено 22 580 лабораторных исследований на выявление коронавируса COVID-2019 в материале, взятом у людей, вернувшихся из КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что случай заболевания коронавирусом в Якутии не подтвердился.

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