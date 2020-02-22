Улан-Удэ, , 09:49 — REGNUM Ушёл из жизни Почётный гражданин Бурятии, фронтовик Николай Васильевич Бутуханов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском МВД.

Николай Бутуханов Цитата из видео «Baikal Daily»

Генерал-майор милиции в отставке Николай Бутуханов скончался 21 февраля на 97-м году жизни.

Николай Васильевич родился 18 января 1924 года в селе Корсаково Кабанского района. Прошёл Великую Отечественную войну. В январе 1970 года был назначен министром внутренних дел Бурятской АССР. Прослужил на этом посту более 15 лет.

«Его спокойствие, рассудительность и опыт боевого офицера позволили достичь невероятных показателей раскрываемости преступлений — в течение десяти лет (с 1975 по 1985 годы) в Бурятии раскрывались все умышленные убийства», — рассказали в МВД по республике.

Николай Бутуханов награждён орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды, «Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», монгольским орденом «Боевые заслуги», монгольской медалью «Дружба».

Николай Васильевич — Почётный гражданин Бурятии, заслуженный работник МВД СССР.

«МВД по Республике Бурятия выражает глубокие соболезнования родным и близким Бутуханова Николая Васильевича», — говорится в сообщении ведомства.

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