Сургут, Югра, , 09:08 — REGNUM Власти Югры сделали всё возможное для решения вопросов семей, исключенных из госпрограммы «Развитие жилищной сферы». Об этом говорится в официальном заявлении департамента общественных и внешних связей ХМАО, опубликованном в правительственном издании «Новости Югры».

Сообщается, что 2019 году 1003 семьи, исключённые из программы по достижению предельного возраста получили компенсации на погашение ипотечных кредитов. Это семьи многодетные, неполные и имеющие детей-инвалидов. С 2019 года введен новый вид государственной поддержки — субсидия в 300 тысяч на погашение ипотечных кредитов взамен компенсации части процентной ставки. Данным видом поддержки в прошлом году воспользовались 354 семьи. В целом в 2019 единовременную выплату на улучшение жилищных условий получили 3 553 семей на сумму 3,7 млрд рублей.

Однако напомним, что голодающие с 21 февраля ипотечники Сургута возмущены не тем, что им когда-то выдали от 800 и более тысяч рублей компенсации по ипотеке. А фактом, что спустя 8−10 лет у них забирают эти деньги задним числом, заявляя о «действиях в правовом поле».

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