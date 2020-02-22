Якутск, , 09:14 — REGNUM Анализы пациентки, прибывшей из Таиланда, не подтвердили заболевания коронавирусом COVID-19 в Якутии. Об этом 22 февраля сообщила журналистам пресс-служба регионального Минздрава.

Женщина прибыла в Якутск из Таиланда 11 февраля и обратилась в республиканскую больницу №1. По настоянию врача-инфекциониста пациентка прошла дополнительное обследование, которое исключило заражение коронавирусом.

В настоящее время пациентка находится под наблюдением медиков. При этом отмечается, что в Таиланде, согласно данным управления Роспотребнадзора по республике, нет очагов коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у всех обследованных на коронавирус в Якутии граждан, которые накануне прибыли из азиатских стран, заболевания выявлено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии у всех обследованных на коронавирус отрицательный результат