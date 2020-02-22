Амстердам, , 07:54 — REGNUM В Нидерландах зонтичная организация школ специального образования iHub 21 февраля предупреждает о росте насилия в школах. В частности, указывается на рост числа учеников, которые приносят в школу колющее и огнестрельное оружие.

В беседе с телепрограммой RTL Nieuws член правления iHub Мариэтте ван Леувен предупредила, что если образовательная система и дальше будет игнорировать подобные факты, проблема так и не будет решена.

По слован Ван Леувен, школам не удаётся воспрепятствовать приносу учениками оружия в школу. Кроме того, она пожаловалась на недостаточную поддержку со стороны полиции. По её словам, полиция появляется в школах лишь когда происходит какой-нибудь инцидент.

Представитель зонтичной организации средних школ в беседе с новостным сайтом NU. nl подтвердил, что и ве этих школах наблюдается рост насилия, хотя он затруднился привести точные цифры на этот счёт.