Москва, , 07:41 — REGNUM Пенсионный 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин был установлен в 1930-е годы после исследований возможностей организма, напомнили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда.

«Было выявлено, что способность к продолжению трудовой деятельности в прежнем режиме большинство работавших женщин утрачивают к 55 годам, мужчины — к 60 годам», — цитирует RT материалы института.

Также учёные учитывали особую роль женщины в воспитании ребёнка, полагая, что на неё обычно ложатся домашние дела. Во ВНИИ труда добавили, что указанные доводы в 2000 году были подтверждены Конституционным судом России.

Ранее Счётная палата РФ определила, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для пенсионеров.

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