Москва, , 06:40 — REGNUM В субботу, 22 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +3… +5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 23 февраля в Москве будет облачно, осадки (дождь, мокрый снег), местами гололедица, −1… +1 °С.

Ветер южный, юго-западный 5−12 м/с, местами порывы до 14−19 м/с. В связи с сильным ветром в регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +1… +6 °С днём и −3… +2 °С ночью.

В воскресенье, 23 февраля, днём в столице ожидается +2… +4 °С. По области 0… +5 °С. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °С.