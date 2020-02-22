Токио, , 06:33 — REGNUM Япония собирается попробовать лечить коронавирус препаратом против гриппа «Фавипиравир», заявил японский министр здравоохранения Кацунобу Като, сообщает агентство Kyodo.

«Мы осведомлены, что за рубежом некоторые лекарства, которые используются против гриппа, могут помочь», — заявил он.

Отметим, что препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», был разработан японской компанией Fujifilm Holdings для лечения гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские власти заявили о намерениях попробовать лечить коронавирус препаратами против ВИЧ. Однако результатов клинических испытаний пока не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Подготовку волонтёров к ОИ-2020 в Японии частично перенесли