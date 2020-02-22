Токио, , 06:32 — REGNUM В Японии из-за вспышки коронавируса отложили часть программы подготовки волонтёров к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом 22 февраля сообщает Оргкомитет олимпиады.

Уточняется, что абсолютное большинство волонтёров в количестве около 80 тысяч человек уже завершили все необходимые тренинги. Тренировки, намеченные на 22 февраля для оставшихся 2,7 тысяч волонтёров были предварительно перенесены на май в связи с решением мэрии Токио об отмене всех публичных мероприятий из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что МОК одобрил действия японских властей по предотвращению распространения вируса. Японская сторона продолжит готовиться к Играм, делая их безопасными для участников состязаний и гостей. Ранее глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори заявил, что вопрос отмены или переноса сроков Олимпиады не рассматривается.

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