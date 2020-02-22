Тирасполь, , 06:31 — REGNUM Мобильный пункт оцифровки сведений об участниках Великой Отечественной войны и их передачи в музей «Дорога памяти» открыли в Тирасполе российские военные. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе организовало работу и оснастило всем необходимым оборудованием пункт приёма материалов и их перевода в электронный вид в гарнизонном офицерском клубе. Всего было обработано уже около 2 тыс. самых разных материалов, принесенных военнослужащими и местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, проект Минобороны России «Дорога памяти» инициирован Центральным музея Вооружённых сил России и призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Каждый желающий сможет оцифровать фотографии, письма и памятные материалы из личных архивов для публикации в мультимедийном музее, который будет возведён на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

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