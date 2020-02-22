Тегеран, , 05:38 — REGNUM В Иране четыре человека умерли от болезни, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает агентство IRNA со ссылкой на данные иранского минздрава.

Сообщается, что общее число зараженных коронавирусом в Исламской Республике достигло 18 человек. Из них четверо скончались. Отмечается, что умершие проживали в Тегеране, Куме и Раште.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кувейт приостановил морское и воздушное сообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Также кувейтские власти ввели запрет на посещение страны для граждан Ирана, а также для тех, кто посещал Исламскую Республику за последние две недели.

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