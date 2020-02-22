Токио, , 04:54 — REGNUM Более 200 заходов круизных лайнеров в порты Японии были отменены из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Агентство отмечает, что это соответствует примерно 16% от общего числа круизных судов, ежегодно заходящих в японские порты. При этом каждый отмененных заход круизного лайнера обходится Японии в $270−360 тыс., которые иностранные туристы не потратят на японской территории. Агентство прогнозирует ухудшение ситуации в случае, если ситуацию с коронавирусом не удастся взять под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, отмены заходов круизных лайнеров начали происходить после ситуации на судне Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту города Йокогама. На судне зафиксировано более 630 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также от инфекции скончались два человека. В настоящее время Япония остается второй страной по числу зараженных коронавирусом.

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