Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что большинство новых случаев болезни пришлось на город Тэгу, где ранее пошло распространение вируса из-за одной из местных сект. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Республике Корея достигло 346 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, 21 февраля в Южной Корее скончался второй инфицированный коронавирусом пациент. По состоянию на 21 февраля в Южной Корее было выявлено 204 случая заражения новой инфекцией.

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