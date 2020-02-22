Красноярск, , 04:05 — REGNUM В субботу, 22 февраля, в Красноярске будет облачно, небольшой снег, температура воздуха −3… −2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 8:00 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 22 на 23 февраля ожидается до — 9 °C.

Скорость западного, юго-западного ветра — 1−2 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 февраля, в Красноярске ожидается до — 2 °C днём. Ночью до — 12 °C.

В понедельник, 24 февраля, в Красноярске до — 4 °C днём и до — 15 °C ночью.