Пекин, , 03:27 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо Биллу Гейтсу и его супруге Мелинде с благодарностью за поддержку Китая в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Синьхуа».

"Я очень признателен за щедрость фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также за письмо, выражающее солидарность с китайским народом в столь важный момент», — заявил Си Цзиньпин.

Лидер Китая отметил, что Пекин принимает все возможные меры, чтобы защитить здоровье граждан Китая, а также других стран. Си Цзиньпин подчеркнул, что в условиях, когда вирус угрожает всему миру, лишь объединение может быть самым мощным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля фонд Билла Гейтса выделил $100 млн на борьбу с коронавирусом нового типа. Средства были выданы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другим международным организациям, ведущими борьбу с распространением коронавируса. Из них $60 млн были выделены на разработку вакцины от нового заболевания.

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