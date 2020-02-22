Вашингтон, , 04:04 — REGNUM По договоренности с властями США банк Wells Fargo заплатит $3 млрд для снятия обвинений в масштабных нарушениях. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба банка.

Из опубликованного документа следует, что министерство юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и банк договорились о прекращении расследования в обмен на выплату банком компенсации и штрафа. Отмечается, что отдельным сотрудникам Wells Fargo обвинения могут быть предъявлены.

$500 млн из $3 млрд будут направлены в фонд, из которого под контролем Комиссии по ценным бумагам и биржам США будут выплачивать компенсацию пострадавшим от действий сотрудников банка инвесторам.

Служащие банка Wells Fargo обвинялись властями США в махинациях с открытием счетов и «оказанием услуг» клиентам, которые в этом не нуждались, и без их ведома. Такие действия осуществлялись в 2002—2016 годах в массовом порядке для получения премий за выполнение плана продаж.