Падуя, Италия, , 02:37 — REGNUM На севере Италии, в больнице города Падуя, умер 78-летний пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом 22 февраля сообщает агентство АНСА.

Скончавшийся по профессии бывший каменщик. Для Италии это первый случай смерти после заражения новым коронавирусом. В больнице также с высокой температурой госпитализирована его 67-летняя супруга.

Всего в Италии за сутки были выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом, 15 в Ломбардии и два в Венето.

Как сообщало ИА REGNUM, школы, детские сады, магазины и другие общественные места были закрыты в целях предотвращения распространения коронавируса в десяти городах в провинции Лоди на севере Италии.

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