Москва, , 02:11 — REGNUM С 22 февраля на капитальный ремонт до июня 2021 года закрывается станция московского метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, пассажирам предлагается воспользоваться одноименной станцией Филёвской линии. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

За время ремонта на станции заменят три эскалатора, которые были установлены при строительстве станции в 1953 году. Ей вернут исторический облик, в том числе, восстановят оригинальное освещение, для чего отреставрируют сохранившиеся светильники, воссоздадут утраченные. Также будут с повторением исторического рисунка восстановлены полы, отреставрированы мозаики на стенах, многочисленные деревянные и металлические элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля первый заместитель начальника метрополитена — начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов рассказал, что основной причиной закрытия станции метро на длительное время стала замена устаревших эскалаторов, введённых в эксплуатацию ещё с открытия этой станции в 1953 году.

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