Доха, , 01:55 — REGNUM 300 тонн медицинской помощи на пяти грузовых самолетах отправила в Китай катарская авиакомпания Qatar Airways для помощи в борьбе с новым коронавирусом, 21 февраля сообщается в Twitter авиаперевозчика.

Воздушные судна были направлены в рамках инициативы под названием «зеленый коридор». Указанный груз удалось собрать силами китайских общин и дипмиссий по всему миру.

Самолеты отправились в направлении Пекина, Шанхая и Гуанчжоу. В Qatar Airways заявили, что в ближайшие недели полеты в КНР с гумпомощью продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Франция отправила самолет в Китай с 17 тоннами гуманитарного груза.

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