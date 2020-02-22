Эль-Кувейт, , 00:42 — REGNUM Управление гражданской авиации Кувейта приостановило авиасообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает агентство KUNA.

Также ведомство распорядилось запретить въезд в страну с территории Ирана, а также тем людям, которые побывали в Исламской Республике за последние две недели. Минздрав Кувейта призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кувейт прекратил морское пассажирское сообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. По последним данным, общее число людей, у которых выявлено заражение коронавирусом, в Иране достигло пяти.

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