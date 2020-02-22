Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Соединенные Штаты готовятся к возможной пандемии коронавируса нового типа на своей территории, заявила официальный представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США Нэнси Мессоньер на пресс-конференции, сообщает агентство Reuters.

«Мы пока не видим распространения заболевания здесь, в Соединенных Штатах, но это очень возможно, даже вероятно, может произойти», — заявила она.

Мессоньер отметила, что все работники здравоохранения получили необходимый запас медикаментов, ведется подготовка медперсонала. Также центр ведет работу с учреждениями здравоохранения и предприятиями.

«Наша цель остается прежней — замедлить проникновение вируса в США. Это дает нам больше времени на подготовку общества для новых случаев и возможного распространения (коронавируса — прим. ИА REGNUM)», — подчеркнула Мессоньер.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в США подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом нового типа за пределами страны и 21 случай заражения американских граждан на территории Соединенных Штатов. Из них 18 заразились инфекцией на борту лайнера Diamond Princess в Японии.

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