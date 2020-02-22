Тегеран, , 08:06 — REGNUM 21 февраля официальный представитель Министерства здравоохранения Исламской Республики Иран (ИРИ) Киануш Джаханпур заявил в своём «Твиттере», что в страну поступила 4-я партия тест-наборов на коронавирус. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Киануш Джаханпур написал: «4-я партия наборов для тестирования на наличие коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) была ввезена в Иран представителем Всемирной организации здравоохранения в Иране доктором Кристофом Хамельманом и доставлена в Иранский Институт Пастера».

По словам чиновников Министерства здравоохранения, тесты 18 пациентов на COVID-19 были подтверждены как положительные, при этом четыре пациента уже погибли. Ранее правительство объявило о создании «штаба по борьбе с коронавирусом и его предотвращению».

Смертельная инфекция, имеющая своё распространение из города Ухань (Китай), затронула жизни более 75 000 человек по всему миру, в то время как более 2000 человек, в основном граждане Китая, являются погибшими.