Душанбе, , 22:56 — REGNUM 20 февраля министерство здравоохранения Таджикистана получило от России в качестве гуманитарной помощи 2 тонны медикаментов и хирургических принадлежностей.

На церемонии передачи гумпомощи, в которой приняли участие посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране Галина Перфильева, заместитель министра здравоохранения Мирхамуддин Камолзода поблагодарил правительство России за постоянную поддержку Таджикистана в сфере здравоохранения.

Он отметил, что полученные медикаменты будут храниться на складе ведомства и в случае необходимости будут направлены «в любую точку страны, где медикаменты будут розданы населению бесплатно».

Камолзода подчеркнул, что оказание помощи никак не связано со вспышкой коронавируса.