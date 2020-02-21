Кодоньо, , 23:23 — REGNUM Школы, детские сады, магазины и другие общественные места были закрыты в целях предотвращения распространения коронавируса в десяти городах в провинции Лоди на севере Италии. Об этом 21 февраля сообщает агентство ANSA.

Меры по предотвращению распространения заболевания коснулись около 50 тыс. человек. Причиной для такого решения властей стали 14 выявленных случаев заболевания коронавирусом в северной административной области Ломбардия, в которую входит провинция Лоди.

Среди инфицированных — пятеро медработников из города Кодоньо, мужчина-итальянец 38-ми лет, его супруга, находящаяся на седьмом месяце беременности, друг семьи и ещё три человека, посещавших тот же бар, что и заболевший мужчина. Сам итальянец не ездил в Китай, но общался с другом, приехавшим оттуда. Ещё трое заболевших поступили в больницу города Кодоньо ранее.

Превентивные меры для населения будут действовать до 25 февраля. В случае необходимости карантин будет продлён.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 случаях заражения коронавирусом в Италии.

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