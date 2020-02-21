Женева, Швейцария, , 22:40 — REGNUM Количество заражённых новым коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек, следует из обнародованного 21 февраля отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщается, за последние сутки было подтверждено 127 новых случаев заболевания. Помимо Китая, случаи заражения коронавирусом зафиксированы ещё в 26 странах.

Общее количество подтверждённых случае заражения коронавирусом превысило 75 тысяч человек. Скончались от заболевания 2236 человек, в том числе восемь человек за пределами КНР, излечились более 18 пациентов.