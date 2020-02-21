Душанбе, , 22:33 — REGNUM В медицинских учреждениях Таджикистана на карантине из-за подозрения на коронавирус остаются 288 человек, прибывшие из Китая, 811 были выписаны. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода.

Он отметил, что по истечении 14 дней карантина остальные граждане смогут покинуть карантинные зоны, если у них не будут обнаружены симптомы коронавируса.

Заместитель министра подчеркнул, что специалисты ведомства будут наблюдать за их состоянием даже после выписки.

Отмечается, что приток в страну граждан из Китая значительно сократился.