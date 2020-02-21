Киев, , 22:38 — REGNUM Организаторы и заказчики беспорядков и нападений на эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев в Полтавской области будут установлены и наказаны. Об этом заявил в своём видеообращении в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский.

Обратившись к возможным организаторам столкновений, Зеленский заявил, что в посёлке Новые Санжары по их указаниям бросали камни не просто в автобусы с людьми, это были камни «в остатки вашего достоинства, порядочности и чести».

Президент Украины пообещал, что заказчики и организаторы нападений на автобусы с приехавшими из Уханя гражданами Украины и иностранцами в обязательном порядке понесут заслуженное наказание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пояснениях минздрава Украины, почему для эвакуированных из Уханя был выбран санаторий в посёлке Новые Санжары в Полтавской области. Согласно заявлению представителя ведомства, данное медучреждение было выбрано из-за малой загруженности и из-за его подчинения МВД.

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