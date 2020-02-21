Рим, , 22:02 — REGNUM Для того чтобы справиться с последствиями распространения коронавируса в Италии, требуется принимать максимальные меры предосторожности и одновременно с этим избегать какой-либо паники, заявил журналистам в пятницу, 21 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Именно в таком ключе и будут работать власти, отметил он.

Как сообщалось ранее, 21 февраля власти Италии подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусом. «Нулевым пациентом» стал гражданин, посещавший КНР в январе 2020 года. Девять городков на севере страны переведены на «режим изоляции». Ранее в Италии фиксировались четыре случая заражения: два у туристов — граждан КНР и два — у граждан Италии, посещавших Китай и заболевших именно там.