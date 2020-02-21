Москва, , 21:59 — REGNUM Постановление Совета министров СССР о бесплатной выдаче молока рабочим, занятым на вредном производстве, вошло в число актов, отменённых постановлением премьер-министра Михаила Мишустина, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые бесплатное молоко начало выдаваться по распоряжению Владимира Ленина работникам Путиловского завода в Петрограде. Позднее данная практика была распространена и на других объекты, а в 1922 году официально включена в Кодекс законов о труде.

С сегодняшнего дня постановление утратило силу. Вместе с тем в России с 2009 года в соответствии с приказом Минздравсоцразвития действует схожая норма по выдаче молока или равноценных ему пищевых продуктов на производствах с вредными условиями труда.

Напомним, Михаил Мишустин 12 февраля подписал постановление о признании утратившим силу или недействующим на территории России более 3,6 тысячи правовых актов СССР.

Как пояснили ранее в пресс-службе правительства, речь идёт о правовых актах, принятых в период с 1923 по 1991 год, а также их отдельных положения, которые содержали «устаревшее регулирование», либо имели статус действующих, но не применялись на практике.

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