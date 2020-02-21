Милан, Италия, , 21:50 — REGNUM В итальянском городке Кодоньо после выявления нескольких носителей коронавируса до 23 февраля будут закрыты все школы, бары и общественные места, такое решение приняли местные власти в пятницу, 21 февраля.

Мэр города Франческо Пассерини днем в пятницу призвал граждан по возможности не покидать свои дома.

Как сообщалось ранее, 21 февраля власти Италии подтвердили 14 новых случаев коронавируса в северной провинции Ломбардия (Милан). Девять населенных пунктов переведены на «режим изоляции».